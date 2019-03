Mineva 25 let od smrti pisatelja Charlesa Bukowskega

Los Angeles, 9. marca - Na današnji dan mineva 25 let od smrti ameriškega pisatelja in pesnika Charlesa Bukowskega (1920-1994). Bil je glavni pesnik Los Angelesa, njegova poezija izraža močan utrip tega velemesta. Za njegovo pisanje je značilno brezobzirno slikanje mračnega življenja alkoholikov, brezdomcev, prostitutk in kriminalcev.