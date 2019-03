Skupina Sava Re lani z rekordnim dobičkom

Ljubljana, 8. marca - Skupina Sava Re je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 43 milijonov evrov dobička, kar je rekord in 38,3 odstotka več kot predlani. Kosmate premije so se povečale za 5,6 odstotka na 546,3 milijona evrov. Družba Sava Re je dobiček povečala za 27 odstotkov na 41,87 milijona evrov, premije pa so se zmanjšale za odstotek na 151,6 milijona evrov.