Ljubljana, 8. marca - Dogodek Kruha in rož, ki ga ob 8. marcu pripravlja Inštitut 8. marec, na njem pa bodo sodelovali Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, režiser Žiga Divjak, sociologinja in antropologinja Nika Kovač in pedagoginja Mojca Lukan, bo danes ob 16. uri v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi ulici 7, so sporočili iz inštituta.