New York, 8. marca - V starosti 79 let je umrla ameriška umetnica Carolee Schneemann, so sporočili iz njene galerije P.P.O.W. v New Yorku. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa velja za pionirko feminističnega performansa. Njeno delo o vlogah spola, spolnosti in uporabi teles v umetnosti je močno vplivalo na poznejše generacije umetnikov.