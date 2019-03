V Celju prva nacionalna konferenca o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji

Celje, 8. marca - V Domu sv. Jožefa v Celju danes poteka prva nacionalna konferenca o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji. Namen konference je spregovoriti o temeljih in pomenu duhovne in religiozne oskrbe v različnih javnih institucijah. Podali pa bodo tudi pregled religiozne in duhovne oskrbe v Sloveniji, so sporočili iz omenjenega doma.