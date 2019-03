Predstavniški dom ameriškega kongresa obsodil antisemitizem in druge nestrpnosti

Washington, 8. marca - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek s 407 glasovi proti 23 potrdil resolucijo z obsodbo antisemitizma in drugih oblik nestrpnosti. Za tak ukrep so se odločili, ker je demokratska novinka v kongresu in prva muslimanka Ilhan Omar iz Minnesote omenila zvestobo ameriških kongresnikov Izraelu.