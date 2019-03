Na Fabuli o NUK 2: Med naslednjimi koraki je dokončanje dokumentacije

Ljubljana, 8. marca - V sklopu festivala Fabula je v četrtek v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) potekala okrogla miza Kje so zidovi NUK 2, ki so jo pripravili v sodelovanju z revijo Outsider. Kot je povedal minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, so v zvezi z gradnjo stvari premikajo, najprej je na vrsti dokončanje dokumentacije.