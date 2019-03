Jeseničani težje od pričakovanj v finalu DP

Kranj, 7. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se kot prvi uvrstili v finale slovenskega državnega prvenstva. V današnji drugi polfinalni tekmi so sicer težje od pričakovanj, tesno s 5:4 (2:1, 1:1, 2:2) premagali Triglav in se z 2:0 v zmagah uvrstili v finale, kjer bo njihov tekmec boljši iz ljubljanskega dvoboja med SŽ Olimpijo in Slavijo Junior.