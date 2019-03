Večer o nagrajencih Gospodarske zbornice Slovenije (8. 3.)

Maribor, 7. marca - Srečko Klapš v komentarju Znanje piše o tem, da ni naključje, da so med letošnjimi nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije ponovno pretežno izvozniki. Visoke dodane vrednosti, tudi do 90.000 evrov na zaposlenega, jim omogočajo, da primerno nagrajujejo svoje zaposlene, ki so kot pravi človeški kapital, s katerim je treba skrbno ravnati.