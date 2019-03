V Kranju ponovno odprtje mostu čez Savski otok

Kranj, 8. marca - Po več kot petmesečni popolni zapori bo danes opoldne znova stekel promet po mostu čez Savski otok v Kranju. Odprtje zahodne obvoznice bo zmanjšalo promet skozi mesto, ki so ga v času zapore hromili prometni zamaški. Dela v celoti sicer še niso zaključena in se bodo nadaljevala do 20. marca, kar bi občasno lahko vplivalo na pretočnost prometa.