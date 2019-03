Mednarodni šov za obnovo Slapnika z ekipo, v kateri je tudi soustvarjalec Gospodarja prstanov

Dobrovo, 7. marca - Zapuščeno briško vasico Slapnik je danes obiskala ekipa, sestavljena iz mednarodno uveljavljena ekipa producentov, ki bo ustvarjala mednarodni šov za obnovo vasi. Med njimi je tudi Mike L. Murphy, ki bo nad projektom bdel kot odgovorni režiser in je sodeloval že tudi pri nastajanju filmov Gospodar prstanov in Harry Potter in kamen modrosti.