Ženske v Cerkvi najpogosteje prisotne v pastorali

Ljubljana, 8. marca - V Katoliški cerkvi v Sloveniji so ženske najpogosteje prisotne na odgovornih in vodstvenih delovnih mestih v pastorali, katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah in v laiških združenjih. Kar 93,7 odstotkov vseh oseb, ki so leta 2016 poučevale verouk, je bilo žensk, so zapisali ob dnevu žena na spletni strani Katoliške cerkve.