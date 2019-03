Bergant: Dobri rezultati prinašajo več dela in ne manj

Kranjska Gora, 8. marca - Za Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom je sezona presežnikov, ki jo želita skleniti v podobnem slogu ter se izkazati pred domačimi navijači na domačih tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori. Njun trener Klemen Bergant je prepričan, da dobri rezultati prinašajo še več dela in obveznosti in ne manj.