V Zagrebu 63-letnik s palico pretepel mimoidoča otroka

Zagreb, 7. marca - Zagrebška policija preiskuje primer 63-letnika, ki je v sredo v hrvaški prestolnici s palico pretepel 13- in 14-letnega fanta, ki sta pripadnika romske manjšine. Otroka so po napadu oskrbeli v pediatrični kliniki, neuradno naj ne bi utrpela hujših poškodb. Gre za nov primer medetničnega nasilja in nasilja nad otroki na Hrvaškem.