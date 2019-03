Aljaž Bedene: V Miamiju si želim videti Dragića in Dončića

pogovarjal se je Žiga Bojc

Ljubljana, 8. marca - Prvi slovenski lopar Aljaž Bedene - trenutno 70. na svetu - v Ljubljani celi poškodbo stegenske mišice in kuje načrte za prihodnje turnirje. Z novim trenerjem, pozitivno energijo in voljo želi prodreti med 50 najboljših igralcev na svetu. Naslednji turnir ga čaka 20. marca v Miamiju, morda pa tudi snidenje z Goranom Dragićem in Luko Dončićem.