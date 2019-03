Uvod biatlonskega SP Norvežanom, Slovenci začeli zelo slabo

Östersund, 7. marca - Norveška biatlonska mešana ekipa je zmagovalka prve preizkušnje svetovnega prvenstva v švedskem Östersundu. Srebro so osvojili Nemci, bron pa Italijani. Prva tekma na SP se je slabo končala za Slovenijo, saj so slovensko zasedbo zaradi zaostanka ustavili še pred polovico in je bila na koncu le 25.