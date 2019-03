Novice iz Frankfurta znižujejo newyorške indekse

New York, 7. marca - Slabše napovedi Evropske centralne banke (ECB) za letošnjo gospodarsko rast v evrskem območju in nepričakovana napoved novih ukrepov sveta ECB znižujejo indekse na newyorških borzah. Napovedi podaljšanega obdobja ničelnih obrestnih mer in novih obsežnih operacij dolgoročnega refinanciranja bank znižujejo tudi tečaje na evropskih borzah.