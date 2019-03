Pred 150 leti umrl eden od začetnikov programske glasbe Hector Berlioz

Pariz, 8. marca - Na današnji dan mineva 150 let od smrti francoskega skladatelja Hectorja Berlioza, enega od začetnikov programske glasbe. Zanjo je značilno, da so komponisti navdihe iskali zunaj sebe, temu primerno so skladbe tudi poimenovali. Ustvaril je raznovrstna dela, med najpomembnejšimi je priljubljena in velikokrat izvajana Fantastična simfonija.