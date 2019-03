Stilianides za STA: Dragocen prispevek ITF in slovenske civilne zaščite

Bruselj, 8. marca - Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides je v luči obiska v Sloveniji za STA pojasnil ukrepanje EU v humanitarnih krizah v Siriji in Venezueli ter komentiral delo ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti in slovenske civilne zaščite, ki po njegovi oceni igrata dragoceno vlogo v mednarodnih prizadevanjih.