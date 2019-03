Močan veter težave povzročal predvsem na severovzhodu države

Maribor, 7. marca - Agencija RS za okolje (Arso) tudi za danes opozarja, da bodo najmočnejši sunki vetra na severovzhodu Slovenije presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Veter je v sredo popoldne in ponoči povzročil največ težav in škode na širšem mariborskem območju, kjer je odkrival strehe in podiral drevesa. Tam so še vedno na delu vse intervencijske ekipe.