Evropska komisija sprejela zaveze Sky TV in hollywoodskih studiev

Bruselj, 7. marca - Evropska komisija je sprejela zaveze, ki so jih ponudili britanska televizija Sky TV in štirje hollywoodski studii, da bi zadostili pravilom EU o varstvu konkurence. Sky UK namreč uporabnikom, ki niso iz Velike Britanije ali Irske, v okviru svojih plačljivih storitev ni omogočal dostopa do filmov omenjenih studiev.