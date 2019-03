Primerjalna študija o promociji literature v tujini: Kakršen vložek, takšen rezultat

Ljubljana, 7. marca - Javna agencija za knjigo RS (Jak) je danes predstavila izsledke poročila o raznolikosti iz leta 2018, s katero ugotavljajo načine potovanja knjižnih prevodov po Evropi in širše. V luči prihajajočega gostovanja Slovenije na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2022 so bila v središču zanimanja dela slovenskih in deloma avstrijskih avtorjev.