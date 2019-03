Iraškemu Mosulu po IS grozijo odporne bakterije

Mosul, 7. marca - Iraški Mosul, ki je bil tri leta pod nadzorom Islamske države, ima še vedno težave zaradi eksplozivnih sredstev, ki so jih za sabo pustili džihadisti, sedaj pa vojnim žrtvam grozi druge vrste terorizem - odporne bakterije. Kot pravijo Zdravniki brez meja, so oboroženi konflikti imeli ključno vlogo pri razvoju in širjenju odpornosti na antibiotike.