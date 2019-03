OZS pozdravlja imenovanje državnega sekretarja za malo gospodarstvo

Ljubljana, 7. marca - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni, da je vlada Marjana Šarca slišala njihovo zahtevo po državnem sekretarju. Prepričani namreč so, da si malo gospodarstvo, ki je s 117.000 poslovnimi subjekti in 352.000 zaposlenimi hrbtenica slovenskega gospodarstva, zasluži svojega predstavnika v vladi.