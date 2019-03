Vlada s predlogom novele ureja pogoje imenovanja kandidatov za evropskega tožilca

Ljubljana, 7. marca - Vlada je danes na seji določila besedilo predloga novele zakona o državnem tožilstvu. Za izvedbo uredbe EU glede imenovanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca vlada s predlogom novele določa pogoje in postopek nabora kandidatov za imenovanje, pri čemer se zasleduje njihova nepristranskost in neodvisnost, so sporočili po seji.