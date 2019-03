Ob 8. marcu donacija ženskam iz varnih hiš in materinskih domov

Ljubljana, 7. marca - Ob 8. marcu je Hofer ženskam, ki so žrtve nasilja, namenil donacijo v višini 13.682,20 evra. Z donacijo bodo ženskam iz varnih hiš in materinskih domov omogočili terapevtski oddih. V zadnjih treh mesecih so s projektom Negujmo spoštovanje ozaveščali o pomenu medsebojnega spoštovanja in o nasilju, so sporočili iz podjetja.