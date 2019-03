Energetska prihodnost po mnenju panelistov v znamenju tehnologije in zelene energije

Ljubljana, 7. marca - Čeprav je energetska prihodnost zaznamovana s precej nejasnostmi, bo nedvomno temeljila na obnovljivih virih energije in pametnih tehnologijah, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v sklopu tradicionalne strateške energetske konference. Izpostavili so tudi pomen zanesljive oskrbe in okrepitev distribucijskega omrežja za električno energijo.