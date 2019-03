Francoskemu kardinalu zaradi prikrivanja spolnih zlorab šestmesečna pogojna kazen

Lyon, 7. marca - Sodišče v Lyonu je danes najvišjega predstavnika katoliške Cerkve v Franciji, vpletenega v pedofilsko afero, spoznalo za krivega prikrivanja spolnih zlorab in mu prisodilo šestmesečno pogojno kazen. Kardinala Philippa Barbarina so obsodili, ker ni prijavil zlorab podrejenega duhovnika v letih 2015 in 2016.