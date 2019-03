Medletna rast stroškov dela v zadnjem lanskem četrtletju nekoliko nižja

Ljubljana, 7. marca - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v Sloveniji so bili v zadnjem lanskem četrtletju po začasnih podatkih statističnega urada povprečno za 1,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. To je nekoliko manj kot v prejšnjih četrtletjih. Pri tem so se plače za dejansko opravljeno delovno uro obdobju zvišale za 2,1 odstotka.