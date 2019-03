Policisti iščejo voznika oz. očividce prometne nesreče v Šentjerneju

Šentjernej, 7. marca - Policisti še ugotavljajo okoliščine prometne nesreče, ki se je 1. marca ob 15.50 zgodila na Prvomajski cesti v Šentjerneju. Po doslej zbranih obvestilih je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce s stranskim ogledalom trčil v deklico, ki je prečkala cesto. Policisti iščejo morebitne očividce in v nesreči udeleženega voznika.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je deklica po trčenju padla in se poškodovala, voznik pa je nadaljeval vožnjo. Vozil naj bi novejši osebni avtomobil bele barve, najverjetneje Audi limuzino ali Mercedes coupe, E ali C.

Policisti zaradi razjasnitev okoliščin prosijo voznika ali morebitne očividce nesreče, da pokličejo na številko 113 ali na policijsko postajo Šentjernej 07 373 13 80.