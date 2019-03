V Kranju olimpijski prvak Balandin in kopica olimpijcev

Kranj, 8. marca - Plavalni klub Kranj 9. in 10. marca prireja že 19. mednarodni plavalni miting pingvinček. Za letošnji miting, ki je tudi kvalifikacijski za svetovno prvenstvo poleti v Južni Koreji in za olimpijske igre 2020 v Tokiu, so prijavljeni plavalci iz 16 držav, med njimi tudi olimpijski prvak na 200 m prsno Kazahstanec Dimitrij Balandin.