V Lendavi obnavljajo naftna skladišča za strateške rezerve

Lendava, 7. marca - Zavod RS za blagovne rezerve in Petrol kot solastnik skladišč naftnih derivatov v Lendavi bosta v petih letih obnovila in posodobila rezervoarje s skupno prostornino 153.000 kubičnih metrov. S tem bodo povečali zanesljivost obratovanja skladišča, okrepili požarno varnost in izboljšali varovanje okolja.