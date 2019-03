Trifunović in Likar k Dončiću in Dragiću

Ljubljana, 7. marca - Po obisku v Španiji se slovenski košarkarski selektor Radovan Trifunović ter reprezentančni direktor Matej Likar odpravljata še na 10-dnevni delovni obisk v ZDA. Sestala se bosta z Luko Dončićem in trenerskim štabom ter vodstvom Dallasa, Goranom Dragićem in njegovimi trenerji, obiskala pa bosta tudi Igorja Kokoškova, so sporočili iz KZS.