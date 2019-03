Novo mesto, 7. marca - Dolenjska avtocesta je med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporednih regionalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je nastala samo materialna škoda in okvare na cestni infrastrukturi.