Demokracija o evtanaziji (7. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Jože Biščak v komentarju Kultura smrti piše o nujnosti temeljitega premisleka o evtanaziji. Avtor se dotakne primerov iz preteklosti in ugotavlja, da je kultura smrti skupaj z retardiranostjo in degeneriranostjo uničila antične civilizacije, tovrstna razmišljanja pa so se spremenila z vzponom krščanstva.