Mednarodna konferenca osvetljuje več vidikov uporabe lesa v grajenem okolju

Koper, 7. marca - V organizaciji raziskovalnega inštituta InnoRenew danes v Kopru poteka mednarodna konferenca, na kateri sodelujejo strokovnjaki z različnih področij, povezanih z lesom, zdravjem, informacijsko in računalniško tehnologijo, gradbeništvom in arhitekturo. Konferenca osvetljuje več vidikov rabe lesa v grajenem okolju in v središče postavlja človeka.