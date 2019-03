Singapur, 7. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale in tako nekoliko nadoknadile padce iz minulih dni. Nafto cenijo predvsem višje zaloge nadte v ZDA. Prejšnji teden so narasle za 7,1 milijona sodov na 452,9 milijona sodov, poročajo tuje tiskovne agencije.