Vlagatelji na newyorški borzi znova zaman pričakovali novice o trgovinskem sporu

New York, 6. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubami. Vlagatelji so zaman pričakovali novice o trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko. Novo poročilo ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), znano kot Beige Book, sicer ni vplivalo na trgovanje. Fed v njem ugotavlja, da se je rast ameriškega gospodarstva nekoliko upočasnila.