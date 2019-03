Krimovke in Celjani odigrali dobrodelno rokometno tekmo

Celje, 6. marca - Ženska ekipa Krim Mercator in moška ekipa Celje Pivovarna Laško sta se danes prvič v zgodovini pomerila v rokometu. Kluba sta združila moči v dobrodelni akciji Napolni nas z upanjem - Stari tolarji za nove začetke Združenja Europa Donna Slovenija. Gre za akcijo v podporo bolnicam z rakom in njihovim svojcem, so zapisali v združenju.