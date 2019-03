Brazilski predsednik zaradi objave opolzkega videa deležen kritik

Sao Paulo, 6. marca - Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je v torek na Twitterju objavil video z opolzkimi prizori s karnevala v mestu Sao Paolo ter posnetek povezal s kritiko sodobne družbe, češ da so obscenosti postale del vsakdana. Številni so tvit predsednika kritizirali, da z njim le napada karnevale in gejevsko skupnost.