Film o Michaelu Jacksonu razburja podolgem in počez

New York, 7. marca - Dokumentarni film televizije HBO Leaving Neverland, v katerem nastopata dve domnevni žrtvi, ki naj bi ju spolno zlorabil pokojni pop zvezdnik Michael Jackson, je v ZDA in po svetu močno razgrel čustva na eni in drugi strani, naraščajo pa tudi finančne posledice za glasbenikovo zapuščino.