Na konferenci o pomenu industrijske simbioze za prehod v krožno gospodarstvo

Bohinjska Bistrica, 6. marca - Industrijska simbioza je eden pomembnih gradnikov prehoda v krožno gospodarstvo, podjetja tovrstna načela že uporabljajo za optimizacijo poslovnih in procesnih modelov, so ugotavljali na današnji okrogli mizi službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Bohinjski Bistrici.