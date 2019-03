V Zagrebu danes razstava in okrogla miza o Barbari Celjski

Zagreb, 8. marca - Čarovnice in emancipiranke: od Barbare Celjske in Veronike Deseniške do danes je naslov okrogle mize, ki bo ob današnjem mednarodnem dnevu žena potekala v zagrebški knjižnici in čitalnici Bogdana Ogrizovića. Pred tem bodo v hrvaškem državnem arhivu odprli razstavo listin in dokumentov ABC - Arhivska Barbara Celjska.