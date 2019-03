New York, 7. marca - Na današnji dan pred 20 leti se je poslovil ameriški cineast Stanley Kubrick. Kariero je začel kot fotograf pri newyorški reviji Look, nato pa se je izmojstril za filmskega režiserja in po mnenju poznavalcev postal eden največjih ustvarjalcev v sedmi umetnosti. Uveljavil se je leta 1957 s filmom Steze slave.