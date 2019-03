Zaradi sanacije brežin in rekonstrukcije zapora ceste Podrošt - Češnjica

Železniki, 7. marca - Na območju občine Železniki se danes začenja sanacija brežin in rekonstrukcija z odpravo zožitev na dveh odsekih državne ceste Podrošt - Češnjica. Do 14. avgusta so zato predvidene delne zapore ceste z izmenično enosmernim prometom in občasne popolne zapore. 685.000 evrov vredna dela v celoti financira Direkcija RS za infrastrukturo.