Slovenija podpisala konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov

Strasbourg, 6. marca - Slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope Eva Tomič je danes podpisala konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju, in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje.