Visoka komisarka ZN za človekove pravice opozorila na nevarnost neenakosti v svetu

Ženeva, 6. marca - Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je danes opozorila na nevarnost, ki jo predstavlja vse večja neenakost v svetu, kar zadeva dohodek, imetje ter dostop do pravosodja in virov. "V zadnjih mesecih smo videli, kako so ljudje po vsem svetu protestirali na ulicah," je dejala v Ženevi ob predstavitvi letnega poročila.