Podelili častna priznanja na področju boja proti raku

Ljubljana, 6. marca - Na slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku so danes podelili častna priznanja zaslužnim sodelavkam in sodelavcem ter podpornikom. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Pia Vračko je v nagovoru poudarila, da rezultati ne pridejo čez noč, a s celovitim pristopom in vztrajnostjo smo na dobri poti do zastavljenih ciljev.