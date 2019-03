Na Reki obtožnica proti hrvaškemu Escobarju

Zagreb, 6. marca - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je na sodišču na Reki vložil obtožnico zoper šesterico hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter Španca in Kolumbijca zaradi zločinskega združevanja in tihotapljenja mamil. Med obtoženimi je tudi 48-letni Stjepan Prnjat, ki je bolj znan kot hrvaški Escobar.