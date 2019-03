Načrtovanemu Centru znanosti se obeta ime Lučka

Ljubljana, 6. marca - Na osnovnošolskem natečaju za ime načrtovanega Centra znanosti je zmagala "Lučka", predlog Jasmine Brešar in Maje Vetrih ter mentorja Milana Bajžlja z OŠ Mislinja, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo bo na podlagi poročila natečajne komisije sprejelo dokončno odločitev o poimenovanju centra.